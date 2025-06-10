A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır

Kuzey Carolina
Karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
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Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı dışında tüm futbolcular katıldı.
ABD maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu da idmanın tamamında takımla çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.
Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Milliler, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
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