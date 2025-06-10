Dolar
39.30
Euro
44.89
Altın
3,306.26
ETH/USDT
2,707.20
BTC/USDT
109,804.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile 11 Haziran'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kuzey Carolina

Karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı dışında tüm futbolcular katıldı.

ABD maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu da idmanın tamamında takımla çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Avrupa'daki "stratejik körlüğe" işaret etti
Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır

A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır

ABD'de yargıç, oyuncu Baldoni'nin Blake Lively'ye karşı açtığı 400 milyon dolarlık davayı reddetti

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Trump çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini görüştü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum
Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapacak
Kanada, "ABD'ye bağımlılığı azaltmak" için NATO'nun savunma harcamaları hedefini erkenden karşılayacak

Kanada, "ABD'ye bağımlılığı azaltmak" için NATO'nun savunma harcamaları hedefini erkenden karşılayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet