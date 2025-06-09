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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da oynayacağı Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrine geldi.

Hilmi Sever  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya geldi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Raleigh

Ay-yıldızlı ekip, ABD maçını oynadığı Massachusetts eyaletine bağlı Hartford'daki Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçakla, Kuzey Carolina'daki Raleigh–Durham Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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Milliler, hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile Kenan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Meksika maçının ardından Türkiye'ye dönecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti.

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