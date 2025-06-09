A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya geldi

Raleigh
Ay-yıldızlı ekip, ABD maçını oynadığı Massachusetts eyaletine bağlı Hartford'daki Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçakla, Kuzey Carolina'daki Raleigh–Durham Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.
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Milliler, hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile Kenan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Meksika maçının ardından Türkiye'ye dönecek.
Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.