UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu

Ankara
Münih'teki Allianz Arena'da oynanan maçın 21. dakikasında Martin Zubimendi, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
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Portekizli Nuno Mendes, sadece 5 dakika sonra sahneye çıkarak yerden düzgün vuruşla skora eşitlik getirdi.
Mikel Oyarzabal ile 45. dakikada yeniden skoru İspanya lehine değiştirdi.
Portekiz'in tecrübeli yıldızı, kaptan Cristiano Ronaldo, ceza sahasındaki pozisyonu iyi takip etti ve 61. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skorda tekrar eşitliği sağladı: 2-2.
88. dakikada kendini yere bırakan Ronaldo, yerini Goncalo Ramos'a bıraktı.
Karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi.
Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata'nın 4. penaltıyı kaçırmasıyla Portekiz, tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
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