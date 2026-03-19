İspanya, Orta Doğu'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıların sona erdirilmesini istedi

İspanya hükümeti, Orta Doğu'daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıları kınayarak bunların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Şenhan Bolelli  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Madrid

İspanya Dışişleri Bakanlığından, Orta Doğu'daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İspanyol hükümeti, İran'ın Güney Pars kentine yönelik İsrail saldırısı ve Körfez ülkelerindeki enerji altyapısına yönelik İran saldırıları ile son olarak Katar'daki Ras Laffan'ın bombalanması gibi kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıları şiddetle kınıyor. Bu saldırılar, öngörülemeyen insani ve çevresel sonuçları olan çatışmada yeni bir tırmanışı temsil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Enerji altyapısına yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve masum sivillerin hayatını tehdit etmektedir." denilen açıklamada, tüm taraflara itidalli olmaları çağrısı yapıldı.

İran'ın, Körfez ülkelerinde doğal gaz tesisleri veya petrol rafinerilerinin yakınında yaşayan halka yönelik tahliye uyarısı, "yasa dışı, haksız ve yerine getirilmesi imkansız" olarak nitelenen açıklamada, "İran'ın bu uyarılarla uluslararası hukuka göre açıkça yasa dışı olan saldırıları kasten gerçekleştirme niyetini gösterdiği" belirtildi.

Açıklamada, İspanya hükümetinin, "Körfez ülkelerinin durumu acilen yatıştırma çabalarını" desteklediği kaydedildi.

