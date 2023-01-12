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Spor, Futbol

Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı "Anadolu derbisi"ne odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yarın "Anadolu derbisi"nde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde çıkışa geçmek istiyor.

Halife Yalçınkaya   | 12.01.2023
Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı "Anadolu derbisi"ne odaklandı Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Süper Lig'de 15 puanla 17. sırada yer alan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, ligde birbirinden zorlu maçlara çıktıklarını belirtti.

Zorlu periyotta ilk olarak yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacaklarını dile getiren Çalımbay, "Sonrasında Gaziantep deplasmanı var ve Adana Demirspor ile içeride oynayacağız. Arkasından da Ziraat Türkiye Kupası maçımız var." dedi.

Çalımbay, Süper Lig'de son 3 haftada güzel işler yaptıklarını, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiklerini, Arabam.com Konyaspor ile dış sahada 2-2 berabere kaldıklarını ve iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Galatasaray maçında bana göre puanımız ya da puanlarımız olabilirdi." diye konuştu.

Galatasaray maçında haksızlığa uğradıklarını savunan Çalımbay, "O maçta puanlarımız gitti, gerçekten çok üzüldük. Çünkü bizim şiddetle puana ihtiyacımız varken hiç yoktan puanımız gitti." değerlendirmesinde bulundu.

"Kayserispor maçına eksiklerle gidiyoruz"

Takımında sakat oyuncuların olmasının kadro kurmada kendisini sıkıntıya soktuğuna değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Şimdi Kayserispor maçı da zor, biraz sıkıntılı gidiyoruz. Sakat oyuncumuz çok, Kayseri'ye eksik gidiyoruz. Bütün amacımız oradan puan veya puanlar almak, başka hiçbir düşüncemiz yok. Karşılaşmanın kolay olmayacağını da biliyoruz. Kayserispor iyi bir takım, sahasında da iyi oynayan, etkili bir takım. Onun için ne olursa olsun yani eksik olmuş, başka bir şey olmuş, hiçbiri önemli değil. Bizim şiddetle puana ihtiyacımız var. Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nı götürmek istiyorsak, ligde bir yere gelmemiz gerekiyor. Herkes de bu işin bilincinde, inşallah iyi bir şekilde buraya döneceğiz."

"Bizim tek amacımız karşılaşmanın tekrarlanmasıydı, olmadı"

Çalımbay, ligin 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları başvuruya da değinerek, "Herkes konuştu, herkes bir şey yaptı. Bizim tek amacımız karşılaşmanın tekrarlanmasıydı, o da olmadı. Onun için hiç kimseye bir şey olmadı, olan Sivasspor'un puanına oldu, olan Sivasspor'a oldu. Başka bir şey yok, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu maçın ardından kariyerini noktalamasını da değerlendiren Çalımbay, "Olmaması gereken bir şeydi, hiçbir hakemin hakemliğini bırakıp gitsin veyahut da yapmasın gibi bir düşüncede değilim. Benim başıma yine daha önce de geldi. Sürekli geliyor. Bilmiyorum artık tesadüf müdür bilerek midir? Onların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama bunu hakikaten çözemedik, kimse çözemedi. Maalesef Sivasspor'un puanı gitti. Yapacak bir şey de yok." değerlendirmesinde bulundu.

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