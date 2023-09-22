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Spor, Futbol

Samsunspor'un Belçikalı forveti Dimata, Süper Lig'i değerlendirdi

Yılport Samsunspor'un Belçikalı forvet oyuncusu Landry Dimata, Trendyol Süper Lig'de yıldız isimlerle mücadele etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlyas Gün  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Samsunspor'un Belçikalı forveti Dimata, Süper Lig'i değerlendirdi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

İspanya'nın Espanyol takımından Yılport Samsunspor'a bu sezon transfer olan 26 yaşındaki santrfor Dimata, takımında kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti.

Samsunspor forması ile ilk maçına Galatasaray maçında çıktığını ve ilk golünü attığını hatırlatan Dimata, "İlk maçına stadın tam dolu olduğu, müthiş ambiyansın oluştuğu bir karşılaşmada çıkmak her oyuncunun hayalidir. Beni bu tür maçlar çok fazla motive ediyor. Böyle bir maçta gol atmak da çok önemliydi. Kazanmak için gitmiştik ancak yapamadık." dedi.

İlk maçında sanki uzun yıllardır forma giyiyormuş gibi takım arkadaşlarıyla kaynaştığını dile getiren Dimata, sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada kendimi çok rahat ve motive hissettim. Tabii ki savaşmak çok önemli ve takım arkadaşlarıma yardım etmem lazımdı. Bundan sonrası için çok daha iyisini yapmamız gerekecek. Samsunspor'un Avrupa kupalarına katılmak gibi hedefleri bulunuyor ve böyle hedefleri olması güzel. Bu hedeflere ulaşmak için yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekir. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Tüm takım arkadaşlarımız yüzde 100'ünü verirse, hafta hafta elde edeceğimiz galibiyetlerle hedeflerimize ulaşırız."

Bugüne kadar oynadığı takımlarda 10 ile 13 arası golle sezonu tamamladığını anlatan Dimata, "Süper Lig'de ne kadar gol atacağımı bilmiyorum, bu konuda bir rakam da veremiyorum. Ancak önceki yıllarda attığım gollerden daha fazlasını atmak için mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.

"Böyle bir ligde ben de kendi seviyemi görebiliyorum"

Süper Lig'e son dönemde çok önemli yıldız futbolcular geldiğinin altını çizen Dimata, şu görüylerini paylaştı:

"Kaliteli yabancı oyuncuların Süper Lig'de olması benim de hoşuma gidiyor. Burada oynama şansı verdiği için kulübüme teşekkür ediyorum. Böyle bir ligde ben de kendi seviyemi görebiliyorum. Nerede hata yapıyorum veya nasıl daha iyi olabilirim, onu görme şansım oldu. Bu da beni mutlu ediyor. Karim Benzema'yı kendime örnek alıyorum. Oyuna katılımı, pozisyon alması, hareketleri, driplingleri, bekleyen bir forvet olmaması, takım arkadaşlarına yardımcı olması ve takımına yüzde 100'ünü vermesiyle kesinlikle örnek aldığım futbolcudur."

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