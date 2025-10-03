Samsunspor, Legia Varşova'yı mağlup etti

Varşova
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile deplasmanda karşılaştı.
İlk yarı
4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.
5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamlardı.
İkinci yarı
47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
51. dakikada Musaba'nın pasında altıpas içindeki Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Tobiasz'a çarparak havalanan topu Mouandilmadji kafayla boş kaleye gönderdi. Jedrzejczyk ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
68. dakikada Weibhaupt'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Legia Varşova'nın golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Korner atışından gelen topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Rajovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu yuvarladı. Hakem Jeremie Pignard önce orta noktayı gösterdi, daha sonra VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Bugün harika bir galibiyet aldık, hanemize 3 puan yazdırdık
Takımını galibiyetten ötürü kutlayan Reis, "Almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü takımımla gurur duyuyorum. Sonuç olarak Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. İlk yarıya bakacak olursak aslında çok da fena bir performans göstermedik. Elbette istediğimiz performans da değildi. Ama ikinci yarada çok daha zorlandık. Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Atmosferin de zorlu geçeceğini biliyorduk. Böyle bir taraftarın önünde almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü de gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Reis, Legia Varşova'nın ilk 11'nin sürpriz olmadığını belirterek, "Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıya giren oyuncular da çok kaliteliydi. Pazar günü de zorlu bir Fenerbahçe karşılaşması var. Bugün harika bir galibiyet aldık, hanemize 3 puan yazdırdık. Konferans Ligi'nde oynamamız gereken 5 karşılaşma daha var. Bir sonraki karşılaşmamız Dinamo Kiev’e karşı olacak. Evimizde oynayacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız kesinlikle zor bir karşılaşma olacaktır." ifadelerini kullandı.
Legia Varşova Teknik Direkktörü Edward Iordanescu: Bu skordan daha farklı skoru hak ettik
Takıma 10 futbolcunun katıldığını belirten Iordanescu, "Bu oyuncuların daha adaptasyon süreci bitmedi. Bilimsel açıdan bakıldığında henüz hazır olmadıkları çok açık. Biz sezon başından itibaren 18 maç oynadık, Samsunspor 9 maç oynadı. Geçen maçtaki aynı ilk 11 ile oynasaydık aynı enerjiyi ve eforu sahaya yansıtabilecek miydik? Bir garantim yoktu, bu bir riskti. Ayrıca futbolcuların sağlığını da riske atmış olacaktık." diye konuştu.
Milli takımlara da 10 futbolcu gönderdiklerini vurgulayan Iordanescu, "Yani geceleri ben yatıp uyuyamıyorum. Sürekli oyuncularla temas halindeyiz. Doktorlarımızla, teknik ekibimizle bütün verileri topluyoruz. Bütün maçlardan ve antrenmanlardan... Kontra diyelim baskılı oyun diyelim, çeşitli taktiklerle oynadığımız maçlar oluyor ve bazen oyuncularımızı riske atabiliyoruz. Günün sonunda çok zor bir karar veriyoruz. Bir tek ben suçlanıyorum günün sonunda bende yüzde 100 sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Bütün ekibime güveniyorum ve onların hazır olmasını istiyorum. Bu akşam mutluyum ve memnunum bu kadar kadroda değişiklik yapmama rağmen aynı teknikle aynı kontrolle aynı paslaşmayla aynı seviyede takımı tutmayı başardık. Takımın performansından o yüzden memnunum. Bu skordan daha farklı skoru hak ettik. Şu anda pazar günü oynayacağımız maça odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Rumen teknik adam, pazar günü oynayacakları lig maçını kazanmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Önemli olan önümüzdeki maçı kazanabilmek. Bazı insanlar oyuncularınızı riske atabilirdiniz diye düşünebilirler ama benim için bütün oyuncular aynı değerdedir. Avrupa kupalarına katılmak bizim için öncelikti. Hem kulüp hem finansal açıdan hem de taraftarlar için bizim için en önemli hedefimiz buydu. Avrupa'ya yerleştirdik takımımızı, Konferans Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şimdi değişiklik yapmak zorundayız diğer önceliklerimize odaklanabilmek için. Bu maçı kazanabilmek için çok çaba sarf ettik başından sonuna kadar ancak kaybettik."