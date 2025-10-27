Samsunspor ile Çaykur Rizespor haftayı 1'er puanla kapattı

Samsun
4. dakikada Moundilmadji'nin ara pasında Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top, Erdem Canpolat'tan oyun alanına döndü.
7. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Musaba'nın sol çaprazdan pasında altı pas içindeki Holse, topa dokunarak kaleci Erdem Canpolat'ın ellerinin arasından ağlara gönderdi. 1-0.
29. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda top kale direğine çarparak Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaptı. Augusto'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rak-Sakyi, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
45. dakikada Tomasson, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu yatarak kontrol etti.
69. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada Van Drongelen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.
