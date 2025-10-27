Dolar
41.92
Euro
48.91
Altın
3,989.28
ETH/USDT
4,201.10
BTC/USDT
114,975.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor ile Çaykur Rizespor haftayı 1'er puanla kapattı

Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasındaki Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlyas Gün  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Samsunspor ile Çaykur Rizespor haftayı 1'er puanla kapattı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

4. dakikada Moundilmadji'nin ara pasında Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top, Erdem Canpolat'tan oyun alanına döndü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

7. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Musaba'nın sol çaprazdan pasında altı pas içindeki Holse, topa dokunarak kaleci Erdem Canpolat'ın ellerinin arasından ağlara gönderdi. 1-0.

29. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda top kale direğine çarparak Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaptı. Augusto'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rak-Sakyi, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

45. dakikada Tomasson, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu yatarak kontrol etti.

69. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Van Drongelen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: "Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasındaki tahliyelere itiraz
TİHEK Başkanı Altun, "Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma" panelinde konuştu

Benzer haberler

Samsunspor ile Çaykur Rizespor haftayı 1'er puanla kapattı

Samsunspor ile Çaykur Rizespor haftayı 1'er puanla kapattı

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor
Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet