Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4 golle geçti

5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
49. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.
53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahasında Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Fred'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Nene, ceza alanına koşan Asensio'ya aradan pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Burak Bozan, golü ayağıyla önledi.
66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın kaleci Burak Bozan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodrigues topu gol çizgisinden çıkardı.
74. dakikada Fred'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
81. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu kaleci Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.
88. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semedo'nun ara pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
90+2. dakikada ceza sahası dışından Fred'in sert şutunda kalecinin müdehale ettiği top, direkten döndü. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin vuruşunda yine kaleci Burak, son anda dokunarak golü engelledi.
"Bütün bu olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına dair yoğun gündem yaşandığını belirten Saran, "Dolu dolu bir gündem oldu. Fenerbahçe'nin başından beri iddiaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bütün bu olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. Benim için önemli olan 90 dakika, son derece azimli ve istekli bir takım vardı. Her şeyini ortaya koydu, bütün ekibimiz, yöneticilerimiz herkes kenetlenmiş vaziyetteyiz. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle takımımızla gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik, inşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz." diye konuştu.
Saran, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının futbolcu ve hocayı nasıl etkilendiğiyle ilgili soruya ise "Biz önümüze bakıyoruz, bunların çoğunu biliyorduk, başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Hak yemeyen bir takımız, biz sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takımımız var, dışarda olanlar bizi etkilemiyor, biz önümüze bakıyoruz. Bu yönetimimizin takip edeceği bir şey, futbolcuları ilgilendiren bir konu değil." yanıtını verdi.
Saran, konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Çıkaranları tebrik ediyorum, üstüne sonuna kadar gideceklerine inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil bunu bir fırsat görüp Türk sporu için, Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Bu gelişmelerden umutluyum, dibi gördük maalesef, biraz daha olaylar çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri, çok daha iyi noktalara gidecek. Federasyonumuzu, bu işi ortaya çıkaranları ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum ve sonuna kadar biz de takipçisi olacağız. Ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Çok önemli bir dönemeç Türk sporu ve Türk futbolu adına. Bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk sona erecek, biz umutluyuz."
Bahis konusunda VAR hakemlerinden de bahsedildiği yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise Saran, "Dedikodular üzerinden hareket etmeyeceğiz her şey yavaş yavaş çıkacak, spekülasyonlara lüzum yok, her şey ortaya çıktıkça konuşuruz." sözleriyle cevapladı.
Taraftar desteğine de değinen Saran "Biz taraftarımızı çok seviyoruz, az sayıda taraftarımız vardı ama nasıl destek verdiğini hepimiz gördük. Çok gururluyuz, Beşiktaş’ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Az sayıda Fenerli vardı ama 90 dakika çok güzel destek verdiler, böyle devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Saran, hakemin karşılaşmayı "güzel" yönettiğini sözlerine ekledi.
"Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımın son haftalardaki başarılı performansını sürdürmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
Ligdeki her maçın zor olduğunu anlatan Tedesco, "Her takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."
Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Bu haberleri bu gün duydum bana da bilgi verildi ama benim odağım maçtı. Başka şeylere enerjimizi kaybedemeyiz. Biz son haftalardaki performansımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Haftaya derbi oynayacağız, rakibimiz önemli oyuncular aldı, çok fazla iyi oyuncuları olan bir takım. Sadece hafta sonu oynadıkları için çok fazla antrenman zamanları oluyor ve ona göre rahat hazırlanıyorlar. Derbiler özeldir, ben de bu maçları sabırsızlıkla beklerim. Bu mesleği yapma sebebimiz bu. Ben de bu derbinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."
"Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var"
Sahanın her yerinde birebir baskının efor isteyen ve riskli bir oyun olduğunu dile getiren Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."