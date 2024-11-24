Samsunspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı

Samsun
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
18. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan atağında Dimata ceza sahası içine girer girmez ortaladı. Arka direkte Emre Kılınç'ın yatarak kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un atağında Augusto'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Makouta kafayla vurdu, meşin yuvarlak üsttün auta gitti.
35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Dimata, ceza sahasında defanstan sıyrıldıktan sonra sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.
39. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Sonar Aydoğdu'nun kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçen yıl Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Markus Gisdol'a plaket ve çiçek verdi.
İkinci yarı
46. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Janvier'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
58. dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Janvier kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu, kaleci Okan Kocuk'u geçen topu Zeki Yavru çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.
78. dakikada Alanyaspor'un atağında Cordova'nın pasında Hwang kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, Okan Kocuk'un eline çarpan top oyun alanına geri döndü.
90+4 konuk takımın kazandığı korner atışını Rony kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.