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Spor, Futbol

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk defa mücadele edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ları geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor

Samsun

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hızla başladıklarını dile getirdi.

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Transfer edecekleri oyuncuları belirlediklerine işaret eden Bilen, "Ön görüşmeleri yapılan, teklif verip neticesini beklediğimiz oyuncular var. Hedefimiz, takımın ilk kampına başlayacağı 3 Temmuz'a kadar bu oyuncuları yetiştirmek." dedi.

Bilen, Samsunspor'un gelecek sezonlarda da ilk 5 için mücadele edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecek sezonlarda da bu yıl sezonu bitirdiğimiz yerden geriye düşmemek için mücadele edeceğiz. Her dönemde zaten Samsunspor artık ilk 5'in içinde olmak durumunda. Kadro derinliğini mücadele edeceğimiz kulvarları göz önüne alarak bu sene oluşturacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda zaten gruplardan başlama şansımız olacak bulunduğumuz yer itibarıyla. Bu da bizim için bir avantaj. Bunu iyi kullanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gönlümüzden geçen, play-off turunda dişimize göre bir rakip bulursak gruplara kalıp orada, altını çizerek ifade edeyim, Atatürklü armaya yakışır, mücadele ruhu taşıyan, oyun karakteri herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğimizden emin olabilirsiniz. Ama takdir edersiniz ki bu seviyedeki Avrupa arenasında, 'Şunu yapmak, hedefimize şunu koyduk' demek için çok erken. Orada da maç maç düşüneceğiz ama mücadele ruhumuzu hiç bırakmadan geldiğimiz noktanın farkına vararak başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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