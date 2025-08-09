Dolar
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

İlyas Gün  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Samsunspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

13. dakikada Samsunspor'un atağında Van Drongelen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dimata'nın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın sol çaprazdan pasında altıpas içindeki Mouandilmadji dokundu, top direk dibinden auta gitti.

38. dakikada kırmızı-beyazlığı takımın atağında ceza saha içine giren Tomasson'un pasında top Kyabou'nun eline çarptı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.


