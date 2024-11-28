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Spor, Futbol

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına tokat atılmasına ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıklara, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 3 yıl 22 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Emre Ayvaz  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına tokat atılmasına ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

Sakarya

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin yargılanan biri tutuklu 2 sanık, 3 yıl 22 ay 22'şer gün hapis cezası aldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.C.Ş, tutuksuz sanık S.İ, müşteki Gökhan İn ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, daha önce mahkemeye sunduğu, iki sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanıklar H.C.Ş. ve S.İ. önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin beraatlerini istediklerini ifade etti.

Gökhan İn'in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Sanıkları, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 4 ay 22'şer gün, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 10'ar ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık H.C.Ş'nin tahliyesine hükmetti.

Olay

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

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