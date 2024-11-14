Dolar
34.36
Euro
36.20
Altın
2,544.07
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
90,886.00
BIST 100
9,383.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Portekizli futbolcu Malheiro, Trabzonspor'da en iyisini yapmak istiyor

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Selçuk Kılıç  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Portekizli futbolcu Malheiro, Trabzonspor'da en iyisini yapmak istiyor

Trabzon

Bordo-mavili takımın 23 yaşındaki sağ beki, Trabzonspor dergisindeki röportajında, 2022-2023 sezonunda Boavista'da her anlamda olumlu bir dönem geçirdiğini belirterek, "Kulüp de gelişmeme yardımcı oldu. Bunların hepsi çalışmanın ürünü. Ben çalışmayı çok seven bir oyuncuyum. Pozisyonumun gerekliliklerini bireysel olarak çalışırım. Bu da bana çok yardımcı oldu. Oyuncular olarak her maçta en iyimizi verebilmek için çalışıyoruz. Ben de aynısını yapıyorum ve bu da bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Takımına en üst seviyede yardımcı olmak istediğini anlatan Malheiro, "Her zaman takımıma yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Belki daha iyi hale getirmek isteyebileceğim özelliklerimden bir tanesi olarak, öne daha fazla gitmeyi, daha fazla gol atabilmeyi sayabilirim. Daha fazla asistlerle katkıda bulunmak isterim. Savunma yönümü daha güçlendirmek isterim. Bunları yaptığımda her geçen gün ilerleyip daha iyi bir oyuncu olabilirim diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Portekizli futbolcu,Trabzonspor'un teklifini duyduğumda hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini anlatarak, "Hep kupalar kazanmak isteyen, şampiyonlukları hedefleyen bir kulüp. Bu nedenle hemen kabul ettim. Benim için ciddi bir adım olacağının bilincindeydim. Ben de kulübe zaferler kazanırken, yardımcı olabilmeyi çok istedim ve birlikte başarılı olacağımızdan da emindim." şeklinde görüş belirtti.

Forma numarasının 79 olmasının Cristiano Ronaldo hayranlığıyla ilgili olduğunu aktaran Malherio, şunları kaydetti:

"Bunun bir hikayesi var. Ben aslında 7 numarayı almak istemiştim. Ama A takıma yeni çıktığım için tecrübeli oyuncularımız vardı ve 7 numarayı onlar almışlardı. Tercihimin nedeni Cristiano Ronaldo hayranlığım. Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi sonrasında, ilk önce 9 numarayı tercih etmesiyle ben de bu iki rakamı birleştirip 79 numarayı almaya karar verdim. Bu numarayla ilk çıkışım gerçekleşti ve benim adıma işler de iyi gitti. Dolayısıyla kariyerim boyunca hep bu forma numarasıyla devam etmek istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Benzer haberler

Portekizli futbolcu Malheiro, Trabzonspor'da en iyisini yapmak istiyor

Portekizli futbolcu Malheiro, Trabzonspor'da en iyisini yapmak istiyor

Yeşil sahalarda 7 takımın bileği bükülmedi

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Zenit'i konuk edecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Yakında Florya'ya veda edip, Kemerburgaz'a geçeceğiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Yakında Florya'ya veda edip, Kemerburgaz'a geçeceğiz
İngiliz milletvekili Sultana, FIFA VE UEFA'yı İsrail'e "çifte standart" uygulamakla eleştirdi

İngiliz milletvekili Sultana, FIFA VE UEFA'yı İsrail'e "çifte standart" uygulamakla eleştirdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten özeleştiri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet