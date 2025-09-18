Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.
Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.
