Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
