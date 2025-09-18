Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "başladığı yere" döndü

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı.

Yunus Kaymaz  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "başladığı yere" döndü Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Londra

Kulübün açıklamasında, 62 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000’de Benfica ile Boavista deplasmanında çıkan Mourinho, 25 yıl sonra kariyerinin başladığı kulübe döndü.

Portekizli teknik adam yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden mücadele etmeye başlayacak. Mourinho, 30 Eylül'de oynanacak ikinci hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.

Kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, en son Tottenham ile 2019'da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında yine Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

Çalıştırdığı son 6 takımdan kovuldu

Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes’in yerine göreve gelen Mourinho, yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın ardından aralık ayında istifa etti.

2008-2010 arasında Porto, Chelsea ve Inter ile büyük çıkış yakalayan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

Mourinho'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplam 108 milyon avro tazminat aldığı tahmin ediliyor.

