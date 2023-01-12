Dolar
18.78
Euro
20.30
Altın
1,889.36
ETH/USDT
1,387.30
BTC/USDT
18,077.00
BIST 100
4,970.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.01.2023
PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurul, Fenerbahçe'ye ise derbi maçtaki saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasının yanı sıra bazı tribünlerde yer alan taraftarların bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Anıl Demir'e de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Corendon Alanyaspor'a 56 bin, Trabzonspor'a 212 bin, Galatasaray'a 21 bin ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

PFDK; Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyasporlu bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir maçlığına bloke etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsveç'in NATO üyeliği kapsamında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz
Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum

Benzer haberler

PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun geri kalanında VAR kullanılacak

Süper Lig'deki Kayserispor-Sivasspor maçı saat 19.00'a alındı

Süper Lig'deki Kayserispor-Sivasspor maçı saat 19.00'a alındı
Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık olarak kadrosuna kattı
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet