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Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Emirhan Topçu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynayacakları maça ilişkin OL Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, topa daha fazla sahip olarak hücum ağırlıklı oynamaları gerektiğini söyledi.

Emre Doğan  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage: Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

Lyon

Sage, Groupama Stadı'nın yanında yer alan antrenman tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın hücum yönünden benzer özelliklere sahip olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Topa daha fazla sahip olmalıyız. Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız. İnsanların buradan memnun ayrılacağı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm kulvarlarda oynadıkları son 5 maçı kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pierre Sage, "Bir takım kurduğunuz zaman her kulvarda hedefleriniz vardır. Her maç bizim için kıymetli. Bu ritimde ilerleyip kazanmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın son durumuyla ilgili bir soruyu Sage, "Zaha, yavaş yavaş takıma adapte oldu. Oynamak için hazır. Yarınki maçta forma giyme ihtimali yüksek." şeklinde yanıtladı.

Pierre Sage, Beşiktaş karşısında Mahamadou Diawara'nın forma giyemeyeceğini kaydetti.

Said Benrahma: "İyi ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum"

Olimpik Lyon'un Cezayirli oyuncusu Said Benrahma, yakaladıkları iyi form grafiğini Beşiktaş karşısında sürdürmek istediklerini aktardı.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak toparlandıklarını vurgulayan Benrahma, "Sezon bizim için zor başlasa da şu an her şey çok güzel gidiyor. Kötü başladık ama önemli olan ayağa kalkmaktı. Şu an her şey yolunda gidiyor. Lyon, Avrupa'da oynamak için var olan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunun altını çizen Said Benrahma, "Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci sırada. Çok büyük bir takım. İyi ve güzel maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Bu sezon 3 müsabakada forma giyemediğinin hatırlatılmasına ilişkin Cezayirli kanat oyuncusu, "Çalıştığım zaman karşılığını aldığımı düşünüyorum. Forma giyememek zor ama her zaman pozitif kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

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