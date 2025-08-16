Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak

İstanbul
Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
Mustafa Hekimoğlu yok
Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.
Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.
Yeni transferlerin Süper Lig'de ilk maçı
Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
Ligde üçüncü randevu
Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.
İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maç yaptı
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.
Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.
Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
ikas Eyüpspor sezonun ilk puanını almak için sahaya çıkacak
Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde giren eflatun-sarılı ekip, ilk hafta maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
İstanbul ekibi, Beşiktaş deplasmanında sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.
Kaleci Berke Özer ayrıldı, Marcos Felipe geldi
Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla beraber toplam 5 milyon avroya transfer oldu.
Takımın önemli isimlerinden olan 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı formayı geride kalan iki sezonda toplam 65 kez giydi.
Berke'nin ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Eyüpspor, dün Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Felipe, teknik direktör Selçuk Şahin'in şans vermesi durumunda ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.
Beşiktaş'a karşı galibiyeti yok
Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Eyüpspor'un rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor.
Eflatun-sarılı takım, tarihinde ilk kez geçen sezon yer aldığı Süper Lig'de siyah-beyazlı ekiple oynadığı iki maçı (2-1 ve 3-1) da kaybetti.
Daha önce bir kez de kupada mücadele eden iki takımın müsabakasını Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.