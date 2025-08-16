GKRY'deki aşırı sağcı ELAM üyesi Hamboullas, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi üyesi Evgenios Hamboullas'ın, Fenerbahçe ile Feyenoord karşılaşmasında stadyumda yer alan KKTC reklamlarından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine mektupla şikayette bulunduğu bildirildi.
Lefkoşa
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Evgenios Hamboullas'ın, Fenerbahçe ile Feyenoord karşılaşmasında stadyumda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) mektupla şikayette bulunduğu bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynan maçta saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamlarından rahatsız oldu.
Yazıların "siyasi propaganda" olduğunu iddia eden Hamboullas, UEFA'ya mektup göndererek Fenerbahçe aleyhine şikayette bulundu.
Hamboullas, mektubunda Avrupa'daki tüm statlarda benzer reklamlara izin verilmemesi gerektiğini savunarak UEFA'dan önlem almasını talep etti.
Demokratik Seferberlik'ten (DİSY) daha önce milletvekili olan Evgenios Hamboullas, aşırı sağcı ELAM'a Limasol'dan milletvekili adayı olmak üzere bu yılın başında katılmıştı.