Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Taylan Bulut, İstanbul'a geldi

İstanbul
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen genç futbolcuyu asbaşkan Murat Kılıç, siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Taylan Bulut, objektiflere poz verdikten sonra alandan ayrıldı.
Taylan Bulut kimdir?
Taylan Bulut, 19 Ocak 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.
Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.
Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.
Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.