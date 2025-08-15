Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Taylan Bulut, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.

Metin Arslancan  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Taylan Bulut, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen genç futbolcuyu asbaşkan Murat Kılıç, siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Taylan Bulut, objektiflere poz verdikten sonra alandan ayrıldı.

Taylan Bulut kimdir?

Taylan Bulut, 19 Ocak 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.

Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.

Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.

