Spor, Futbol

Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisini geliştirmediğini düşünüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisini geliştirmediğini belirterek, futbolun gelişim sürecini yakalayamadığını belirtti.

Emre Aşıkçı  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisini geliştirmediğini düşünüyor

İstanbul

The Athletic'e röportaj veren Okan Buruk, şu an ülkesinin Benfica takımını çalıştıran Mourinho'nun stilini asla değiştirmediğini ve futbol hakkında öncesinde düşündüğü kadar düşünmediğini dile getirdi.

Buruk, Portekizli teknik adamın önemli bir karizmatik karakter olduğunu belirterek, "Belki de onunla ilgili problem de bu, kendisini geliştirmedi." şeklinde konuştu.

Geçen yıl Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yaptığı maç sonrası Mourinho tarafından burnunun sıkılması hakkında konuşan Buruk, "Futbolcu gibiydim, düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa doğru gidiyordum, galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğuna da değinen Buruk, şu görüşlere yer verdi:

"Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atınca konuşmaya başladı. Pek çok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyon olduk. Onları iki kez kendi sahalarında yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."

"Biz Galatasarayız, tüm maçları kazanmak zorundayız"

Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonluk hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Buruk, takımının tüm maçları kazanmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Geçen yıl, iki maç kala şampiyon olduk ama o iki maçı sanki finalmiş gibi oynadık. Galatasaray asla 'yeter' demez. Biz Galatasarayız, tüm maçları kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Oyunculuk döneminde kazandığı kupaların önemine vurgu yapan Buruk, "O yıllarda art arda dört Türkiye ligi şampiyonluğu kazandık, sonra UEFA Kupası'nı aldık. Bu yıl aynı senaryo var. Dördüncü yılda, art arda dördüncü şampiyonluğu kazanabiliriz ve umarım Avrupa'da da bir şeyler başarırız. Bunlar bizim hayallerimiz. Bu yılki büyük hedefimiz bu." dedi

Yarın oynayacakları Liverpool ve sonraki Manchester City maçları hakkında soru üzerine Manchester temsilcisinin çalıştırıcısı Guardiola'ya hayranlığını ifade eden Buruk, İspanyol teknik adam için "O her zaman sorunları çözer." yanıtını vererek, "Geçen yıl Türkiye’de Mourinho'ya karşı büyük bir meydan okumaydı. Genelde bu, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye ya da Manchester City’ye karşı oynaması gibi. Ama bir teknik direktör olarak, eğer özel bir şeyler yapabilirsem, Pep’e karşı bir şeyler başardım diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nin hem kendi kariyeri hem de Galatasaray için çok önemli olduğunu belirten 51 yaşındaki teknik adam, "Türkiye dışında çalışmak istiyorum, Premier Lig, teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet, teknik direktörler için büyük bir meydan okuma." dedi.

En önemli şeyin Galatasaray’ın teknik direktörü olmak ve burada şampiyonluklar kazanmak olduğunu aktaran Buruk, "11 yaşımda Galatasaray akademisine katıldım ve şimdi 51 yaşında Galatasaray’ı çalıştırıyorum. Burada olmak büyük bir onur. Bu benim takımım. Eğer böyle devam edersem, umarım daha fazla rekor kırarız." şeklinde görüş belirtti.

