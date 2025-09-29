UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
İstanbul
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Galatasaray-Liverpool
22.00 Pafos-Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain