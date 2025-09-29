Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Emre Aşıkçı  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

