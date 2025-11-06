Galatasaray, Osimhen'in 3 golüyle Ajax'ı deplasmanda yendi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Amsterdam
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım etkili başladı. Konuk ekip, özellikle kenar ortaları ve duran toplarla Victor Osimhen'i meşin yuvarlakla buluşturdu. Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer ise yaptığı kurtarışlarla Nijeryalı santrfora gol izni vermedi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında hücumda etkili olamayan Ajax, sonrasında bulduğu kontratak fırsatlarında skor üretemedi. Soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.
Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya etkili başladı. Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 60. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında 66 ve 78. dakikalarda Osimhen'in penaltıdan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.
Galatasaray, bu karşılaşmayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı.
Hollanda temsilcisi Ajax ise organizasyonda ilk 4 maçından puan çıkartamadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osimhen, Avrupa kupalarında ilk kez "hat-tirck" yaptı
Victor Osimhen, Ajax karşısında 3 gol kaydederek, Avrupa kupalarındaki ilk "hat-trick"ini gerçekleştirdi.
Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.
Osimhen, üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol attı
Ajax karşısında 3 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.
Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.
Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu elinde bulunduran Nijeryalı yıldız, Ajax maçında da 3 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, bu süreçte 12 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçta galip geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.
Bu sezon Liverpool'ı 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.
Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyeti
Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez deplasmanda bir Hollanda takımına karşı galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maça kadar Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.
Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, böylece Hollanda'da ilk dış saha galibiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.
Penaltılar Barış Alper sayesinde geldi
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmadaki iki penaltının da mimarı oldu.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Barış Alper'in 63. dakikada açtığı ortada top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında 78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı kararı verdi.
Bu sayede Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı Barış Alper sayesinde geldi.
Icardi direğe takıldı
Oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi'nin son dakikalarda çektiği şut direkten döndü.
Maçın 81. dakikasında Osimhen yerine oyuna giren Icardi'nin 90+4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarptı ve pozisyonun devamında Ajax savunması topu uzaklaştırdı.
"Önemli bir galibiyet aldık"
Okan Buruk, Johan Cruijff Arena'daki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Okan Buruk, Osimhen'in ilk yarıda önemli gol pozisyonları bulduğunu belirterek, "İlk yarıda golü bulsaydık, oyun değişebilirdi. Devamında Barış Alper Yılmaz'ı oyuna alarak, ileriye bir hücum oyuncusu attık. Onu Osimhen ile birlikte merkezde kullandık. Devamında Barış'ı kanada attık. Sonra da golleri bulduk. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Genç bir takıma karşı oynadık. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularım da maçı çok istedi. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, geçen sene buraya geldiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için buraya gelmiştik. AZ Alkmaar maçları da kötü geçmişti. Burada çok eksik yakalanmıştık. Önemli bir başarısızlık oldu. Bunu da kabul ettim. Sparta Prag'a karşı elenmemiz de başarısızlıktı. Bu teknik adamın sorumluluğudur. Eintracht Frankfurt maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadık. Liverpool maçıyla çıkış yakaladık. Daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Bazen transferler geç geldiği için süreye ihtiyacınız olabiliyor. Oyuncularımla çalışmaktan çok mutluyum. Avrupa'da 9. sıraya yükseldik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Benim için en büyük öncelik, Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray başarılı oldukça, ben mutlu oluyorum. Galatasaray'ın ve taraftarın hedefleri benim için daha önemli."
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e değinen Buruk, "Bizim gibi takımlar için santrfor çok önemli. İki tane önemli santrfora sahibiz. Elimizde Mauro Icardi de var. Osimhen, takım başarısına odaklanan biri. Savunmasını da doğru bir şekilde yapıyor. Attığı gollerle Galatasaray'a önemli bir galibiyet kazandırdı. Onunla olmaktan mutluyuz. Galatasaray taraftarı için yazın Osimhen'i almak bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Başkanımız Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve bütün yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu transfer Galatasaray'ın hedeflerini ve ne seviyeye geldiğini gösteriyor. Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen tecrübeli teknik adam, Liverpool'u iyi bir oyunla yendiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Liverpool'a karşı inanmışlığın getirdiği bir galibiyet aldık. Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Daha sonra Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri geldi. Union Saint-Gilloise ile sahamızda oynayacağız. Sonra Monaco deplasmanına gideceğiz. Bu bizim için çok kritik bir periyot. Bundan sonraki iki maçta da galibiyet alabilirsek, hedeflerimiz ilk 8 için büyüyecek. Burada herkesin hedefi önce ilk 24'ün içinde olmak. Yeni formatta 7. ve 8 maçları ocak ayının sonunda oynuyorsunuz. Bu da takımları zorlayabiliyor. Transfer dönemi başlıyor. Bazı oyuncular takımdan ayrılmak istiyor. Siz de bu sırada kadroya oyuncu dahil edemiyorsunuz. Son iki maça kadar önemli bir puan toplamak gerekiyor."
"Oyuncularım, elinden geleni yaptı"
Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, Johan Cruijff Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını aktaran Heitinga, "İki tane çok kolay penaltı verdik. Birinci ve ikinci maçtan sonra takım olarak büyüyoruz ama hala yeterli değil. Önemli gol pozisyonları bulamasak da ilk yarıda iyi oynadık." ifadelerini kullandı.
Futbolcularının Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiğini anlatan Heitinga, "Oyuncularım, elinden geleni yaptı. Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz düştü. Yolumuza devam edeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Yine de bu kadar kolay olmamalıydı. Döngünün kırılması gerekiyor. Oyun içerisinde iyi oynadığımız zamanlar oldu. Yine de olmadı." diye konuştu.
Kötü oynamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız maçın içerisinde kendilerini buluyorlar. Kötü oynadılar diyemem. Çok iyi değillerdi. Maçı kaybettik. Oyuncularımın bana hala inandığını düşünüyorum. Bizim kulüpte belirli kararlar alındı. Bu kararlara saygı duymamız lazım. Bir sonraki maça bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha puan alamadık. Mücadele ettiğimiz bütün takımlar bizden daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.
3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmak istemediklerini dile getiren Heitinga, "Maçı tekrardan izleyeceğim. Oyuncularımla da görüşeceğim. Onları motive edeceğim. Sahaya çıktığımız bu taktik, çok iyi olmayabilir. Yaptıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Çok kolay iki gol yedik. Maça baktığımızda top çoğunlukla bizde değildi ama yine de güzel oynadık." şeklinde görüş belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.