Spor, Futbol

Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

Samsunspor Kulübü, Başkan Yüksel Yıldırım’ın Anthony Musaba’yı Galatasaray’a önerdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İlyas Gün  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ile sosyal medya platformlarında Musaba’nın Fenerbahçe’ye olası transferi üzerinden, Yüksel Yıldırım’a atfen servis edilen ve “Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz.” şeklinde yansıtılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz ve başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz."

