Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,915.00
BTC/USDT
87,290.00
BIST 100
11,399.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Dosya haber

Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısında, 18 takımda toplam 475 futbolcu süre buldu.

Emrah Oktay  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig’in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, 18 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk yarısı yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 475 futbolcuya şans tanıdı. Toplamda 32 farklı futbolcuya süre veren Fenerbahçe, en fazla oyuncu kullanan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 30 futbolcuyla Beşiktaş izledi.

Toplamda 21 farklı futbolcu oynatan Kasımpaşa ise en az isme görev veren takım olarak dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'in ilk yarısında süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 18 isimle Gençlerbirliği şans verdi. 17'şer yabancı futbolcu oynatan Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti.

Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerli oyunculara en fazla süre veren takım oldu.

68 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig’in 17 haftalık ilk yarısında 68 farklı ülkeden 265 yabancı futbolcu forma giydi.

Brezilya'dan 25, Portekiz'den 16, Nijerya'dan 11, Senegal'den 10, Fildişi Sahili ve Mali'den dokuzar, Polonya'dan 8, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Romanya'dan yedişer, Almanya ve Gana'dan altışar, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda, Kamerun, Macaristan ve Ukrayna beşer, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, İspanya, Kosova, Slovenya, Surinam, Tunus ve Yunanistan dörder, Angola, Arjantin, Gambiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Sırbistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları üçer, Avusturya, Benin, Curaçao, Danimarka, Gabon, Güney Kore, İran, İsveç, İsviçre, İzlanda, Jamaika, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Norveç ve Rusya'dan ikişer, Azerbaycan, Çad, Ekvador, Gine, Gine-Bissau, Gürcistan, Honduras, İrlanda, İsrail, İtalya, Karadağ, Meksika, Şili, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den birer oyuncu yer aldı.

Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu

Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:

TakımYerliYabancıToplam
Fenerbahçe151732
Beşiktaş161430
Hesap.com Antalyaspor151429
Gençlerbirliği111829
Kocaelispor111728
ikas Eyüpspor141428
Zecorner Kayserispor141428
Trabzonspor101727
Gaziantep FK111627
TÜMOSAN Konyaspor141327
Fatih Karagümrük141327
Galatasaray141226
RAMS Başakşehir121426
Samsunspor101626
Corendon Alanyaspor111425
Göztepe91524
Çaykur Rizespor71623
Kasımpaşa71421

Not: İki takımda birden forma giyen Cengiz Ünder, Dal Varesanovic, Ernest Muçi, Gökhan Sazdağı, Jakub Kaluzinski, Melih Kabasakal, Tayyip Talha Sanuç ve Uğurcan Çakır, kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Bakanı Yumaklı: Dileğimiz, Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi
Başsavcılık, "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeye getirilmesi talimatı verdi

Benzer haberler

Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi

Süper Lig'in ilk bölümünde 18 takımda 475 futbolcu forma giydi

Kasımpaşa'nın ilk yarı performansı

Eyüpspor'un Süper Lig'deki ilk yarı performansı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamadı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamadı
Süper Lig'in ilk yarısında 12 takım teknik direktör değiştirdi

Süper Lig'in ilk yarısında 12 takım teknik direktör değiştirdi
Futbolseverler, Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında gole doydu

Futbolseverler, Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında gole doydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet