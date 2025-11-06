Dolar
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 gazeteci ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 gazetecinin ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 gazeteci ifadeye çağrıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

