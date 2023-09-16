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Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk ve Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.-VTR-
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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan izdihama ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan izdihama dair yeni bir açıklamada bulundu.

Fatih Çakmak  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan izdihama ilişkin açıklama

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili tespitler yapıldığı belirtilerek, "Fenerbahçe karşılaşması maç önü toplantısında özellikle belirtilmesine ve müsabaka sonlarına doğru kapıların tamamının açık olduğuna dair teyit alınmış olmasına rağmen, kapılardan bir tanesinin geç açılması nedeniyle yaşanan izdihamın sorumlularına ilişkin tespit yapılmıştır." denildi.

Taraftarlardan gelen görüntülerin ve stadyum güvenlik kamera görüntülerinin titizlikle izlendiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kapıların geç açılmasından sorumlu olan özel güvenlik şirketi çalışanları tespit edilmiştir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen güvenlik şefi ve güvenlik personeli artık kulübümüzün hiçbir faaliyetinde görev yapamayacaktır. Ayrıca taraftarlarımızın stadyuma giriş ve çıkışlarının güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması için kulübümüz tarafından ek tedbirler alınmıştır."

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