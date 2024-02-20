Dolar
30.92
Euro
33.42
Altın
2,028.20
ETH/USDT
2,911.20
BTC/USDT
51,267.00
BIST 100
9,344.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Hüseyin Burak Demirer  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Ankara

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma imzalandı
Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
AA tarafından "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli düzenlendi
Siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verilen süre tamamlandı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Olimpik Marsilya'da teknik direktör Gattuso dönemi sona erdi

Kayserispor, 10 maç sonra galibiyetle tanıştı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini elde etti

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini elde etti
Futbola öngörülebilirlik katan kaleci: Fernando Muslera

Futbola öngörülebilirlik katan kaleci: Fernando Muslera
Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım Leverkusen, ilk şampiyonluk peşinde

Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım Leverkusen, ilk şampiyonluk peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet