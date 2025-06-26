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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

Emre Aşıkçı  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı

İstanbul

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

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Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

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