FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.
İstanbul
ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.
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Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.
F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.
Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.