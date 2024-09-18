Dolar
34.09
Euro
37.92
Altın
2,569.58
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
59,560.00
BIST 100
9,761.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzanladı.

Muhammed Boztepe, Hüseyin Doğru  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile sözleşme imzaladı

Ankara

Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk ve Kenan Koçak katıldı.

Koçak, yaptığı açıklamada, görevinin büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayarak "Projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimle birlikte Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." dedi.

Öncelikli hedeflerinin Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade eden Koçak, "O yüzden buradayım. Futbolcu kardeşlerime, taraftara, herkese ihtiyacım var. Bu başarı ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur." değerlendirmesini yaptı.

Koçak, mevcut kadroyu yeterli bulup bulmadığıyla ilgili soruya ise "İnandığım bir takım ve kadro yapılanması var. Bu kadro yapılanmasından maksimumu çıkarmayı hedefliyorum. Ben umutlu ve inançlıyım." cevabını verdi.

Levent Onuk da Kenan Koçak'ı teknik direktörlük görevine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Koçak, konuşmaların ardından kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bakan Bolat: Firmalarımızın çalışmaları, birçok yönden ülkemizin ilişkilerine olumlu yansıyor
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Benzer haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile sözleşme imzaladı

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: Muhteşem taraftarlarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize inanıyorum

Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Kiğılı oldu

Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Kiğılı oldu
Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor

Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor
Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi'nin görevine son verildi

Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi'nin görevine son verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet