Beşiktaş, Dolmabahçe'ye mağlubiyetle veda etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'de son iç saha maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarına mağlubiyetle veda etti.
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İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 61. dakikada Samet Akaydın'ın golüyle öne geçen Çaykur Rizespor karşısında 64. dakikada Joao Mario ile beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, 90+1. dakikada Sowe'nin golünü engelleyemedi ve müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Haftayı 59 puanla tamamlayen Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçıyla başlayan galibiyet serisinin ardından oynadığı 2 maçta da galibiyet alamadı.
Hatayspor sonrasında Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u yenerek 3'te 3 yapan siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor maçını da 2-1 kaybetti.
Beşiktaş ilk 4'ü garantiledi
Siyah-beyazlı takım, sezonu ilk 4'te tamamlamayı garantiledi.
Siyah-beyazlılar, 5. basamaktaki RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 54 puanda kalması sonrasında sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiye aldı.
Immobile sezonu erken bitirdi
Beşiktaş'ta Ciro Immobile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FM maçlarında da sarı kart gören tecrübeli forvet, Çaykur Rizespor müsabakasının 40. dakikasında da sarı kart gördü.
İtalyan oyuncu, siyah-beyazlı takım adına sezonun kapanış müsabakası Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
Joao Mario 6. golünü attı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 6. gol sevincini yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın 1-0 geriye düşmesinden 3 dakika sonra ceza sahasında bulduğu topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu skoru 1-1 yaparak takımını yeniden oyuna ortak etti.
Ligde 4. golünü atan Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol kaydetti.
Beşiktaşlı taraftarlar Ghezzal'ı unutmadı
Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Rachid Ghezzal'ı siyah-beyazlı taraftarlar unutmadı.
Eski takımına karşı ilk kez Tüpraş Stadı'nda rakip olan Çaykur Rizesporlu Ghezzal, 78. dakikada oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar eski futobolcularını uzun süre alkışladı.
Futbolcular protesto edildi
Çaykur Rizespor'un 2-1 öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları protesto etti.
Uzun süre siyah-beyazlı oyuncuları yuhalayan tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi.
Norveçli teknik adam, protesto üzerine tribünlere gitmekten vazgeçerek alkışlamakla yetindi.
Beşiktaş, Rizespor'a ligde 23 maç sonra kaybetti
Siyah-beyazlı takım, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de 23 maç sonra yenildi.
Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 19 sene sonra 2-1'lik skorla Karadeniz ekibine kaybetti.
İki takım arasında oynanan son 24 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken 7'si berabere sona erdi. Rizespor, bu süreçte 1 kez kazandı.
İlk yarı
25. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.
28. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert, topu kontrol etti.
41. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girmesinin ardından savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Rafa Silva, sağ tarafında müsait pozisyondaki Arroyo'ya meşin yuvarlağı çıkardı. Genç oyuncunun sol ayağıyla gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı.
52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
57. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top Mert'in müdahalesiyle direğin yanından kornere çıktı.
61. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sol taraftan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
64. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
90+1. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Emirhan Topçu'dan sıyrılarak sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.