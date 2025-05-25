Adana Demirspor Süper Lig'de 3. galibiyetini aldı

İstanbul
Bu sonuçla ligde 13. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 54 puanda kaldı. Sezonun bitimine bir hafta kala ligi 5. sırada tamamlaması kesinleşen turuncu-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
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Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise Süper Lig'de 3. galibiyetini aldı.
İlk yarı
20. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Orta sahada Umut Güneş'in Bünyamin Balat'a yaptığı baskı sonucunda Deniz Türüç topun sahibi oldu. Deniz'in ara pasında meşin yuvarlağı kontrol eden ve kaleye yönelen Keny, ceza yayı içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.
27. dakikada Adana Demirspor, penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Operi ile girdiği ikili mücadelede Fougeu'nun yerde kalması üzerine hakem Gürcan Hasova penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Hasova, kararını değiştirmedi.
32. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1.
35. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Opoku'nun kafasından seken top, Operi'nin göğsüne çarpıp kaleye yöneldi. Operi, kaleci Deniz Dönmezer'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 2-1.
45+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Djalo'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra yandan auta gitti.
RAMS Başakşehir, ilk devreyi 2-1 önde bitirdi.
İkinci yarı
65. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Ozan Demirbağ'ın yerden pasında topla buluşan Alioui, ceza sahası içinde 4 rakip oyuncunun arasından çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
90+4. dakikada konuk takım öne geçti. Maestro'nun kendi yarı sahasında sol çizgiden pasında savunmanın arkasına sarkan Aimbetov, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
Adana Demirspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli: Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor
RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, beklemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.
Keçeli, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başladıklarını belirten Mustafa Keçeli, "Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Sezonu 5. sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız." diye görüş belirtti.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: Oyuncuların hepsinin hak ettiği bir galibiyet oldu
Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncuların hepsinin hak ettiği bir galibiyet oldu. Başakşehir'e karşı 10 kişi galip gelmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Göreve geldiklerinden bu yana Adana Demirspor'un oyun olarak geliştiğini vurgulayan Mustafa Alper Avcı, şu görüşleri paylaştı:
"Eyüpspor ve Hatayspor maçları dışında sahada sürekli galibiyeti hak eden, birçok verilerde üst sıralarda olan bir takımımız vardı. Bu galibiyet aslında geç gelen bir ödül oldu. Saha dışıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bu gruba hep inandım. Hepsi çok iyi yerlere gelecek. Maalesef bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana Demirspor büyük bir camia. Bu aile umarım hak ettiği yere gelir. Hepsiyle bir yerde mutlaka yollarımız kesişir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.