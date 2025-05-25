Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti

Konya
İlk yarı
13. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornerde topa gelişine vuran Guilherme'nin şutununda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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31. dakikada Aliti'nin ceza sahası içerisinden ortasında Hwang'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
36. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın pasında Richard'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Hwang'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
39. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hwang'ın pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Guilherme'nin pasında topa buluşan Umut Nayir'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.
64. dakikada Richard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cordova'nın şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan döndü.
69. dakikada Adil Demirbağ'ın geri pasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Vilhena'nın önünde kaldı. Vilhena'nın şutunda top az farkla dışarıya gitti.
71. dakikada frikikte topun başına geçen Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.