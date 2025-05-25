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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildi.

Göktuğ Ergün  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Futbolcumuz Cihan Çanak'ın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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