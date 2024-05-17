MKE Ankaragücü, kritik maçta yarın Pendikspor'u konuk edecek

Ankara
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Haftaya 39 puanla düşme hattının sadece 2 puan önünde 15. sırada giren MKE Ankaragücü, 36 puanla 19. sırada yer alan Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup eder, Beşiktaş da sahasında Atakaş Hatayspor'a kaybetmezse son hafta maçları öncesi kümede kalmayı garantileyecek.
Eğer MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor'u yenemezse kümede kalıp kalmayacağı son hafta belli olacak. Başkent ekibi rakibine kaybetmesi durumunda diğer maçlardan gelecek sonuçlara göre son hafta küme düşme hattının içinde girebilir.
Son 4 maçında galip gelemeyen ve sadece 2 puan alan MKE Ankaragücü, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.
Bu karşılaşma Pendikspor için de kümede kalmak için son şanslarda birisi. Siltaş Yapı Pendikspor, başkentten puan çıkaramaz, Gaziantep FK da sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerse 1. Lig'e düşecek.
Son iki maçını kazanarak Ankara'ya gelecek Siltaş Yapı Pendikspor da kazanıp puan sıralamasında rakibinin önüne geçmeye çalışacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
MKE Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, Siltaş Yapı Pendikspor da ise Mame Thiam sarı kart cezaları nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.
İstanbul temsilcisi, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı. Son 2 maçını kazanmasına rağmen puan cetvelinde 19'uncu sırada bulunan Pendikspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istiyor.
Son 4 maçında galibiyet alamayan MKE Ankaragücü ise sezonun 37. haftası öncesi 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 39 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, Pendikspor maçını kazanarak 2 puan üstünde bulunduğu düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere bitmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.