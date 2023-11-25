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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Fırat Özdemir  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
MKE Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

İlk yarı

19. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe'in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu'nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ'ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.

45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu'nun pasıyla buluşan Alper Uludağ'ın çektiği şut kaleci Nita'nın solunda ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Renaldo'nun çektiği şutu kaleci Nita çıkardı.

80. dakikada MKE Ankaragücü'nün orta sahadaki atağında ceza yayındaki topla buluşan Erkan Bekiroğlu'nun çektiği şut kale dibine yakın noktadan auta gitti.

90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü'nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe'nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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