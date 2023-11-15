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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla oynayacağı özel karşılaşma ve Galler ile yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları hazırlıklarını Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
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Spor, Futbol

Milli futbolcu Salih Özcan: EURO 2024'e lider olarak katılmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Salih Özcan, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçında Galler'i mağlup ederek EURO 2024'e lider olarak katılmak istediklerini söyledi.

Hilmi Sever  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Milli futbolcu Salih Özcan: EURO 2024'e lider olarak katılmak istiyoruz Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Salih Özcan, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya doğumlu olan Salih, Berlin'deki maçın kendisi için ayrıca önemli olduğunu belirterek, "Almanya’da yaşadığımdan dolayı benim için güzel bir duygu. Takım olarak ciddi ve önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel olacak, onların desteğini bekliyoruz. Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Almanya maçının güzel bir maç olacağını, iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi bir hava yakaladıklarını aktaran Salih Özcan, "Montella Hoca ile birlikte çok fazla taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. Özellikle Hırvatistan maçında onlara dikkat ettik, başardık. Takımda kalite var. Taktik olarak iyi olan takımlara karşı, iyi durursak puanları alırız. İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz." şeklinde konuştu.

"İsmail ile birbirimizi iyi tamamladık"

Salih, "İsmail Yüksek ile orta sahadaki uyumunuz iyi gözüküyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin?" sorusuna, "İsmail ile birbirimizi iyi tamamladık. İyi oynuyoruz. Özellikle son 2 maçta beraber iyi oynadık. Orta sahayı iyi kapattık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki iki maçta da böyle oynarız. İsmail beni çok destekliyor ve bana yardım ediyor." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, EURO 2024'e katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduklarını ancak motivasyonlarını kaybetmediklerinin altını çizerek, "Heyecanlıyız. Zor bir turnuva olacağını düşünüyorum. Takımlar da iyi olacak. Bizim de takım olarak kendimize güvenmemiz lazım. Güçlü takımlara karşı sahada taktik olarak iyi olmamız gerekiyor. İyi bir şampiyona çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bütün ailem orada. Ama Almanya’da yaşayan Türkler için de güzel bir duygu olacak. Milyonlarca kişi orada oturuyor. İnşallah onların desteğini orada göreceğiz. Güzel bir turnuva olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Özcan, kariyer hedeflerinin sorulması üzerine ise, "Ben gelecek 2-3 seneye bakmıyorum. Çok şükür şu an iyi gidiyorum. Sakatlık yok. Takım olarak EURO 2024’te iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz. Şu anda onu düşünüyorum. Geleceği Allah bilir." ifadelerini kullandı.

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