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Spor, Futbol

Milli futbolcu Merih Demiral: Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçünü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın savunmadaki isimlerinden Merih Demiral, gol yemeden galip gelme serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Hilmi Sever   | 10.06.2022
Milli futbolcu Merih Demiral: Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Lüksemburg

Karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merih, “Öncelikli hedefimiz gol yememek ve bütün maçları kazanmak. Bunun için elimizden geldiğince her maça ayrı konsantre oluyoruz. Geçtiğimiz iki maçta bol gol attık ve gol yemedik. Bizim için çok güzeldi. Yarınki maçta da böyle olacağını umuyorum. Bu maçlar bizim için çok değerli sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli. Milli formayla oynamak çok ayrıcalık hepimiz için ve bunun farkındayız. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah böyle geçer.” ifadelerini kullandı.

Merih, milli takımda son maçlarda defans oyuncularının sık sık hücuma çıkması hakkında ise, “Buna hocamız karar verecektir ama Atalanta da genellikle böyle oynuyoruz, stoperler hücuma katkı veriyor. Bu maçlarda özellikle skor üretmemiz gerektiği için biz de ön planda olabiliyoruz. Benim için çok güzel bir şey. Çünkü her maçta gol yememek istiyoruz ama ben gol de atmak istiyorum. Pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum. Atalanta’da da böyle oynadığım için alışkınım. Bence böyle olması güzel.” şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, yoğun bir sezondan çıktıktan sonra bu maçlara odaklanmalarının zor olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

“Tabii ki zor çünkü herkes çok maç oynadı, herkes yorgun ama milli takıma gelen arkadaşlarımız gerekli öz veriyi gösteriyor. Herkes her idmanda sanki sezon başı gibi çalışıyor. Bu bence çok önemli. Geçtiğimiz iki maçta bunu gösterdik. Önümüzdeki iki maçta da bunu göstereceğiz ve bizim için çok güzel olacak. Bu bizim için çok önemli.”

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