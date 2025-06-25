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Spor, Futbol

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında zorlanma tespit edildi

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Emre Aşıkçı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında zorlanma tespit edildi

İstanbul

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

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