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İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Southgate'e "şövalyelik" ünvanı

Eski İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve futbolcusu Gareth Southgate'e "şövalyelik" ünvanı verildi.

Emre Aşıkçı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Southgate'e "şövalyelik" ünvanı

İstanbul

İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Southgate'e ünvanını Prens William takdim etti.

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Törende İngiliz basınının sorularını yanıtlayan Southgate, şövalyelik ünvanını almanın inanılmaz bir ayrıcalık olduğunu belirterek "Düşündüğümden daha duygusal olduğumu söylemeliyim, ancak bugün ailem için harika bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki teknik adam, Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson'ın ardından şövalyelik ünvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım teknik direktörü oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden​​​​​​​ 2 gün sonra istifa eden Southgate, EURO 2020 finalinde de İtalya'ya kaybetmişti.

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