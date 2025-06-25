Kocaelispor'un forveti Oğulcan Çağlayan'dan "yola devam" paylaşımı

Kocaeli
Trendyol 1. Lig'de normal sezonda 21 gole ulaşarak Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes ile gol krallığını paylaşan yeşil-siyahlı ekibin futbolcusu Oğulcan, sosyal medya hesabından gelecek sezona dair paylaşımda bulundu.
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"Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde, bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." diyen Oğulcan, "Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var. Her zaman sevgisini ve desteğini hissettiren taraftarlarımıza, başkanımız Sayın Recep Durul'a, hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürler. Yola devam." ifadelerini kullandı.
Oğulcan Çağlayan, 2024-2025 sezonunda Kocaelispor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 22 kez fileleri havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.