Dolar
39.73
Euro
46.18
Altın
3,328.59
ETH/USDT
2,420.10
BTC/USDT
106,959.00
BIST 100
9,434.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki cenaze töreninde konuşuyor
logo
Spor

Türkiye Voleybol Federasyonundan "Hande Baladın" için sakatlık açıklaması:

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Muhammed Boztepe  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Türkiye Voleybol Federasyonundan "Hande Baladın" için sakatlık açıklaması: Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'ta kalan iki uçağımızı, bir aksilik olmazsa, bugün getireceğiz
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kore Savaşı'na tanıklık eden fotoğraflar ve kayıtlar o döneme ışık tutuyor
Bakan Göktaş: Kadınlarla ilgili vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Türkiye Voleybol Federasyonundan "Hande Baladın" için sakatlık açıklaması:

Türkiye Voleybol Federasyonundan "Hande Baladın" için sakatlık açıklaması:

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet