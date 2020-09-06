Medipol Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü yendi

İstanbul
İSTANBUL (A) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes Karakuş attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 60. dakikada Camara kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.