Dolar
40.68
Euro
47.47
Altın
3,389.89
ETH/USDT
3,883.60
BTC/USDT
117,385.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk ayağında 29 maç yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise St. Patrick's deplasmanında 4-1 galip geldi.

Viking'i elemesi halinde Başakşehir'in play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Universitatea Craiova, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 3-0'lık skorla geçti.

St. Patrick's'i geçmesi durumunda siyah-beyazlı takımın play-off'larda eşleşeceği takımın belirleneceği mücadelede de Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino): 3-2

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan): 2-2

Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan): 0-1

Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya): 4-3

Riga (Letonya) - Beitar (İsrail): 3-0

Viking (Norveç) - İstanbul Başakşehir: 1-3

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan): 2-1

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk): 0-0

Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-3

Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova): 3-0

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan): 3-0

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan): 3-1

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 0-5

Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-0

Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka): 3-0

St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş: 1-4

Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya): 2-2

Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk): 2-1

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-3

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-1

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya): 0-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar sona erdi

İrlanda’da farklı kazanan Beşiktaş, turun kapısını araladı

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i deplasmanda mağlup etti

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş olduğu her turnuvada kazanmak için var

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş olduğu her turnuvada kazanmak için var
Beşiktaş'ta Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta Uduokhai, sağlık durumu nedeniyle St. Patrick's maçında oynayamayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet