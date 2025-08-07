Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Duyğu Avunduk  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Trabzonspor, Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Futbolcunun transferiyle ilgili yapılan bir başka açıklamada ise "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

