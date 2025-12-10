Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Jelena Karlicic'i transfer etti

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.