AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve fotbolcu Filipe Relvas, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Jelena Karlicic'i transfer etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i renklerine bağladı.

Metin Arslancan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Jelena Karlicic'i transfer etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.

