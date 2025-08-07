Dolar
40.61
Euro
47.36
Altın
3,392.39
ETH/USDT
3,830.60
BTC/USDT
116,482.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

İstanbul

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklanan 30 kişilik listede; UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi başta olmak üzere 9 oyuncu yer aldı.

Ödülü son olarak Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri kazanmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha (PSG), Denzel Dumfries, Lautaro Martinez (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane, Michael Olise (Bayern Münih), Robert Lewandowksi, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Virgil van Dijk (Liverpool), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı

Benzer haberler

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

Süper Lig'de birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trabzonspor, Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi
Futbolseverlerin 67 günlük "lig hasreti" bitiyor

Futbolseverlerin 67 günlük "lig hasreti" bitiyor
Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi

Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet