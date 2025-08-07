A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu

İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.
Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.
İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek milli takım da Türkiye-Litvanya maçını pota arkasından takip etti.
Bakan Bak, ay-yıldızlı takımı yalnız bırakmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde takip etti.
Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel maçı yerinde izledi.
Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana seyretti.
Mustafa Varank'tan millilere destek
Türkiye ile Litvanya arasında oynanan mücadelede TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, millileri yalnız bırakmadı.
Varank, karşılaşmayı saha kenarından izledi.
Adem Bona, A Milli Takım'da ilk kez forma giydi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona, A Milli Takım seviyesinde ilk kez forma giydi.
Ay-yıldızlı formayı alt yaş kategorilerinde giyen Nijerya asıllı Türk oyuncu, Litvanya karşısında A takımla ilk kez parkede boy gösterdi.
22 yaşındaki pivot, karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.
Furkan Korkmaz: "Önümüzde çok güzel bir Avrupa Şampiyonası var."
Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Litvanya'ya 91-70 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyunculardan Furkan Korkmaz, takım olarak iyi bir oyun sergilemediklerini söyledi.
Furkan Korkmaz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kötü bir maç çıkardıklarını belirten Furkan Korkmaz, "Skora baktığımızda iyi bir oyun sergilemediğimizi görebiliriz. Kamp dönüşünü bir bahane olarak gösterebiliriz. Biraz yorgunluk olabilir. Bu görüntünün aksine çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Daha ilk hazırlık maçımız. Karalar bağlamayacağız. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada savunmada çok aksadıklarını dile getiren milli oyuncu, "Savunmada iletişim halinde kaldığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Hücumlarda biraz daha kolay sayıya gitmemiz gerekecek. Zaten soyunma odasında sürekli konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu. Bence bizim için güzel bir turnuva olacak." diye konuştu.
Milli takımın hazırlık maçları
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde özel maçlarla sınav verecek.
Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:
Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)
15 Ağustos Cuma:
18.00 Almanya-Türkiye (Münih)
16 Ağustos Cumartesi:
18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)
20 Ağustos Çarşamba:
19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)
23 Ağustos Cumartesi:
