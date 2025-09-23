Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Metin Arslancan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

